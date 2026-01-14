Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 22:35, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 22:55
Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması başladı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim yürürlüğe giren ateşkeste yeni aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Witkoff, "Bugün Başkan Trump adına, Gazze çatışmasını sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG)" kurulmasını, Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılmasını ve yeniden inşa süreçlerini kapsadığını belirterek, öncelikle tüm yetkisiz personelin silahsızlandırılmasına başlanacağını aktardı.

Hamas'ı tehdit eden Witkoff, "ABD, Hamas'ın rehinenin cenazesinin derhal iadesi de dahil olmak üzere yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklemektedir. Aksi takdirde bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi.

Türkiye'ye teşekkür

İlk aşamada bölgeye insani yardım girişlerinin sağlanmasının yanı sıra ölü ve sağ tüm rehineleri geri getirildiğini aktaran Witkoff, "Bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları için Mısır, Türkiye ve Katar'a derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

