15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: İşte perşembe günü okulların tatil edildiği iller!
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
KDK'den direksiyon sınavları için kamera kaydı tavsiyesi
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
Seyyar satıcı ve ilaçlama firmalarına sıkı denetim geliyor!
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da Başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
İstanbul'da hakimi silahla vuran savcının görev yeri şaşırttı
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
Para karşılığı iş takibi yapan Danıştay personeli tutuklandı!
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
2026-GUY Sınavı Başvuruları ve Tarihleri Açıklandı
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
İstanbul'a görülmeyen kış geliyor: Uzman isim tarih vererek duyurdu!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Fenomenliğe devam eden polise 4. soruşturma
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Birçok İlde Okullar Kar Yağışı Sebebiyle Tatil Edildi
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Hak mahrumiyeti cezası alan 57 futbolcunun cezası onandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 00:49, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 02:53
Yazdır
15 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Uluslararası Ayder Forumu'na katılacak. Yazıcı ayrıca, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekim törenine iştirak edecek.

(Rize/10.00/14.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/13.00)

3- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.00/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu'nu katılacak.

(Rize/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Business Tech Connect Ankara etkinliği ile Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Antalya/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat üretim ve hizmet üretim endeksleri ile Aralık 2025 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısı'na ve Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ağrı/10.30/11.30/14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Genç Kanalı" açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları yapılacak.

(Erzurum/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Muğla/18.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/21.15)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber