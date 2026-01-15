Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 10 maddesi daha kabul edildi. Bu düzenlemeler, trafik cezalarının artırılması, özel yük taşımacılığına ilişkin izinler, sürücü belgesiyle ilgili yaptırımlar ve hız sınırı ihlallerine yönelik yeni cezaları kapsıyor. Ayrıca, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol verilmemesi ve taşıt kullanma sürelerine uyulmaması gibi konularda da önemli değişiklikler getirildi.

Özel Yük Taşımacılığı ve Karayolu Kullanım Bedeli

Özellikli yüklerin taşınması ve trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü 'nden izin alınması zorunlu olacak.

'nden izin alınması zorunlu olacak. Bu araçlardan karayolu kullanım bedeli alınacak ve bedel, dingil başına tonaj, dingil sayısı, taşıma mesafesi gibi kriterlere göre her yıl ilan edilecek.

İzinlerin usul ve esasları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

tarafından belirlenecek. Trafik zabıtası desteği alınması halinde günlük 16 bin lira hizmet bedeli uygulanacak.

Sürücü Belgesi ve Trafik Cezalarındaki Artışlar

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira , ehliyeti geçici olarak geri alınanlara veya iptal edilenlere ise 200 bin lira idari para cezası verilecek.

, ehliyeti geçici olarak geri alınanlara veya iptal edilenlere ise idari para cezası verilecek. Araçlarını ehliyetsiz kişilere kullandıran işletenler de 40 bin lira ceza ödeyecek.

ceza ödeyecek. Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar kademeli olarak artırılacak; tekrar eden ihlallerde ceza miktarı 80 bin liraya kadar çıkacak.

kadar çıkacak. Trafik zabıtasının uyarılarına uymayanlara 3 bin lira, trafik ışıklarına uymayanlara ise 5 bin lira ceza uygulanacak.

Saldırgan ve Tehlikeli Sürüşe Yaptırımlar

Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirenlere, ters yönde araç sürenlere ve konvoy halinde trafiği engelleyenlere 90 bin lira ceza ve 60 gün ehliyete el koyma yaptırımı getirildi.

ceza ve ehliyete el koyma yaptırımı getirildi. Saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak, ehliyetleri 60 gün geri alınacak.

ceza uygulanacak, ehliyetleri geri alınacak. Sürücü belgeleri geri alınanların tekrar belge alabilmeleri için psikoteknik değerlendirme ve sürücü kursu şartı getirildi.

Alkollü ve Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanımı

0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi.

verilen ceza yükseltildi. İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira , üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.

, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise ceza uygulanacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluk tarafından ölçüm yaptırmayanlara da aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı getirildi.

Hız Sınırı İhlalleri ve Cezalar

Hız sınırı ihlallerinde , yerleşim yeri içinde ve dışında aşım miktarına göre cezalar 2 bin liradan 30 bin liraya kadar değişiyor.

, yerleşim yeri içinde ve dışında aşım miktarına göre cezalar kadar değişiyor. Cihazlarla hız tespitini engelleyen cihazların imalatı, ithali ve araçta bulundurulması yasaklanıyor; bu cihazları imal edenlere 370 bin lira , bulunduranlara ise 185 bin lira ceza uygulanacak.

, bulunduranlara ise ceza uygulanacak. Ağır hız ihlallerinde ehliyete el koyma süreleri artırıldı; tekrar eden ihlallerde psikoteknik değerlendirme şartı getirildi.

Geçiş Üstünlüğü ve Diğer Trafik Kuralları

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira , ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin lira , ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak.

, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise , ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak. Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayanlara 5 bin lira, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise 1000 ila 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Sürücü Belgesi İptali ve Yeniden Alım Şartları

Sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar belge alabilmeleri için sürücü kursuna devam etmeleri, sınavda başarılı olmaları, idari para cezalarını ödemeleri ve psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekecek.

Bazı durumlarda resmi sağlık kurumlarından sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösteren raporun ibrazı zorunlu olacak.

Kapsamlı Trafik Güvenliği Önlemleri

Kabul edilen düzenlemelerle birlikte trafik güvenliği artırılırken, sürücülerin kurallara uyması teşvik ediliyor. Cezaların artırılması, psikoteknik değerlendirme şartları ve sürücü belgesiyle ilgili yeni uygulamalarla trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca, hız sınırı ihlalleri, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanımı gibi risk oluşturan davranışlara karşı daha caydırıcı yaptırımlar getiriliyor. Bu kapsamda, hem sürücüler hem de işletenler için sorumluluklar netleştiriliyor ve denetimler sıkılaştırılıyor.



