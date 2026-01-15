3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 07:44, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 08:05
İstanbul'da Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde olan 3 İETT otobüsü çarpıştı.
KAZADA YARALILAR VAR
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.