Türkiye'deki her üç kişiden biri icralık!

Sıkı para politikasının reel sektöre etkisi karşılıksız çek, senet ve icra dosyalarının sayısındaki artışla kendisini gösteriyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 07:48, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 07:50
Türkiye'deki her üç kişiden biri icralık!

2025 yılı Kasım sonu itibarıyla karşılıksız çek tutarı 225 milyar liranın üzerine çıkarken, protestolu senet tutarı 81 milyar lirayı aştı. İcra dairelerine ulaşan icra iflas dosyası sayısı ise 2025 yılı sonu itibarıyla 24 milyonun üzerine çıktı. Bir başka ifade ile 86 milyonluk Türkiye'de her üç kişiden biri icralık oldu. 2025 yılı itibarıyla günlük icra dosyası sayısı ortalama 4 bin 691 oldu.

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre icra iflas dairelerine ulaşan dosya sayısı 2025 yılı içinde 1 milyon 688 bin artarak 23 milyon 944 bine yükseldi. Bu istatistik her yıl icra dairesine gelen dosyalardan sonuçlandırılanların düşüldükten sonra kalan dosya sayısını gösteriyor. Buna göre son 10 yılda icra dosyası sayısı 9 milyon artış adet artış göstermiş oldu. İcra iflas dosyası sayısı 2016 yılında 15 milyon 280 bin seviyesindeyken, 2017'de 15 milyon 846 bine yükselirken, 2018'de yaklaşık 3 milyon artarak 18 milyon 680 bine yükseldi.

Pandemide durgunluk dönemine girdi

2019 yılına gelindiğinde ise dosya sayısı 1 milyon 300 bin artarak 20 milyon 312 bin ile ilk kez 20 milyon sınırını aştı. Takip eden 2020'de 1 milyon 800 bin adet artış gösteren icra iflas dosyası sayısı 22 milyon 190 bine çıktı. Pandeminin de başlangıç yılı olan 2020'yi takip eden ve etkinin giderek yoğunlaştığı 2021'de senet sayısı 300 bin civarında artarak 22 milyon 571 bine ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı Ağustos ayında kamuoyuna duyurduğu bir düzenleme ile 2 bin liranın altındaki icra iflas dosyaları silindi. Sözkonusu düzenleme Eylül ayında yürürlüğe girdi. Bunun etkisiyle 2022 yılında 23 milyon 229 bine çıkan icra iflas dosyası sayısı, takip eden 2023 yılında 1 milyon 920 bin azalarak 21 milyon 308 bine geriledi. Erdoğan konuşmasında 5 milyon kişiye ait 10 milyon dosyanın silineceğini açıklamıştı. 2024'te 947 bin artan dosya sayısı 2025'te ise 1 milyon 688 bin adet artarak 23 milyon 944 bine yükseldi. 2026 yılı 12 Ocak itibarıyla dosya sayısı 24 milyon 18 bine çıktı.

