Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 07:55, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 07:53
Bursa'da, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.
UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.
Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.