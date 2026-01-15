Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde KPSS değişikliği
Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde KPSS değişikliği

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 15 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yapılan değişiklik ile kaymakam adaylığına başvurabilmek için yeniden KPSS'den Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan almış olma şartı getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 08:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 08:12
Kaymakam Adayları Yönetmeliğindeki değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı. Değişikliğin en dikkat çeken kısmı KPSS'ye dair düzenleme oldu. Daha önceki yıllarda yapılan düzenlemeyle KPSS'nin kaymakam adaylığı için bir ön eleme olma durumu ortadan kaldırılmıştı. Yeni düzenlemeye göre, kaymakam adaylığına başvurabilmek için yeniden KPSS'den Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan almış olma şartı getirildi. Ancak bu düzenleme 1/9/2026 tarihinde yürürlüğe girecek

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı "Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru ve Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Adayların Göreve Başlatılması ve İllerin Tespiti" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı "Kaymakam Adaylığı Sınavına Başvuru ve Eğitim Şartı, Değerlendirme Kurulu, Sınav Hazırlık Komisyonu, Göreve Başlama" olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu" ibaresi "Bakanın görevlendireceği" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Kaymakam aday adaylarının yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları gerekir. Bu fıkrada belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar."

"(7) Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) Bakanlıkça belirlenen puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasından, ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katı kadar aday Kaymakam Adaylığı Yazılı sınavına çağrılır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Asaletleri tasdik edilen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek veya yüksek lisans eğitimi yapmak üzere yurtdışına gönderilirler."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "mani" ibareleri "engel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile 5 inci maddeye eklenen yedinci fıkra 1/9/2026 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

