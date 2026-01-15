MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

YHT bilet fiyatlarına zam
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2026 Yılı 1. Dönem (Şubat Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kontenjan Duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı 1. dönem (Şubat ayı) sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Bakanlık kadrolarında görev yapan sürekli işçiler bu kapsamda başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığımıza bağlı kadrolarda görev yapan 696 KHK kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler

hariç olmak üzere sürekli işçilerin;

  • Aile Birliği,
  • Can ve Mal Güvenliği,
  • Sağlık,
  • Eğitim,
  • Şehitlik veya Vefat,
  • Becayiş,
  • Engellilik,

Mazeretlerine bağlı olarak birimler ve iller arasında yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızın 2023/33 sayılı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır

Eğitim Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora yapan işçiler ile devam mecburiyeti olan bir yükseköğretim kurumunun ikinci öğretim (birinci-gündüz öğretimi hariç) kısmında öğrenim gördüğünü belgelendiren işçiler öğrenim gördükleri il'e yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.5. Şehitlik veya Vefat Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan işçilerden; eşi veya çocuklarından biri şehit olan veya vefat edenler, bir yıl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.6. Becayiş Yolu ile Yer Değiştirmek İsteyenler

İşçiler, yer değiştirilmek istenen yerlerde kontenjan fazlalığı olmamak ve aynı şartlarda olmak kaydı ile karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

B.7. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuata göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eş veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, İlgi (b)'de kayıtlı Kanun gereğince engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. İşçinin, kendisinin/eşinin/bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavileri sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

A.8. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Talepleri

Engelli veya eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY) kapsamında istihdam edilen ve bulunduğu yerde beş yılını tamamlayan işçiler, kontenjan fazlalığı olan illerden kontenjan açığı olan illere mazeret aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. Engelli veya eski hükümlü/TMY işçi kontenjan açığı olmayan yerlere bu kapsamda yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz

2026 Yılı 1. Dönem (Şubat Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

2026 Yılı 1. Dönem (Şubat Ayı) Sürekli İşçilerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirmeye Esas İllere Ait Boş Kontenjan Listesi

