Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu, uluslararası ticarette referans olarak kabul edilen İtalya'nın Genova borsasında işlenmiş akaryakıt ürünlerinde yaşanan artışın, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarına zam olarak yansımasının beklendiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira 61 kuruşluk artış öngörülüyor. Zamla birlikte benzin fiyatlarının Ankara'da 55,65 TL'ye, İstanbul'da 54,82 TL'ye, İzmir'de 56 TL'ye ve Batman'da 57 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin 53,21 TL - Motorin 54,81 TL - LPG 29,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin 53,02 TL - Motorin 54,62 TL - LPG 28,69 TL

Ankara:

Benzin 54,04 TL - Motorin 55,87 TL - LPG 29,17 TL

İzmir:

Benzin 54,37 TL - Motorin 56,14 TL - LPG 29,09 TL



