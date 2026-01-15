TDV Uluslararası Burs Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Burs Programları için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuru süreci resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek eğitim almak isteyen öğrenciler için kapılar aralanıyor. Peki, TDV burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

TDV Uluslararası Burs Programı Nedir?

Türkiye'de nitelikli dini eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan bu program; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle yürütülmektedir. Program, öğrencilere Türkiye'deki Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde kapsamlı bir eğitim imkanı sunar.

Başvuru Yapılabilecek Eğitim Kademeleri

Uluslararası öğrenciler, akademik seviyelerine göre şu programlara başvuru yapabilecekler:

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı

Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı

Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı

TDV Burs Başvuruları Ne Zaman Sona Erecek?

2026-2027 eğitim yılı için Türkiye'de okumak isteyen adaylar için takvim netleşti. Başvurular online platform üzerinden kabul edilecek.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2026

Başvuru Yöntemi: Çevrim içi (Online)

TDV Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirecekler. Başvuru süreci ve dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

İlgili burs programını seçerek başvuru formunu doldurun.

Başvuru şartlarını ve gerekli belgeleri sistem üzerinden kontrol edin.

Önemli Not: Değerlendirme süreci, mülakat tarihleri ve adaylarda aranan özel şartların tamamına yine aynı web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

diyanetburslari.tdv.org adresine giriş yapın

