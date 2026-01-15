YHT bilet fiyatlarına zam
TDV Uluslararası Burs Başvuruları Başladı

Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için Diyanet Bursları kapsamında yürütülen Uluslararası Burs Programlarına başvurular başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Burs Programları için 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuru süreci resmen başladı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek eğitim almak isteyen öğrenciler için kapılar aralanıyor. Peki, TDV burs başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

Türkiye'de nitelikli dini eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik hazırlanan bu program; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle yürütülmektedir. Program, öğrencilere Türkiye'deki Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde kapsamlı bir eğitim imkanı sunar.

Uluslararası öğrenciler, akademik seviyelerine göre şu programlara başvuru yapabilecekler:

  • Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı
  • Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı
  • Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı

2026-2027 eğitim yılı için Türkiye'de okumak isteyen adaylar için takvim netleşti. Başvurular online platform üzerinden kabul edilecek.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2026

Başvuru Yöntemi: Çevrim içi (Online)

Adaylar, başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirecekler. Başvuru süreci ve dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

diyanetburslari.tdv.org adresine giriş yapın

