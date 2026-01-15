Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira yardımı hesaplara yatırmaya başladık" bilgisini verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 10:19, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 10:20
Yazdır
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti;

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Hali hazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber