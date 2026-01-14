Mamak Belediyesi'nden Üreticiye Dev Destek: Kırsal Kalkınma Eylem Planı Sahada!

Mamak Belediyesi, Kırsal Kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek ve üreticilere destek olmak için kolları sıvadı

Mamak Belediyesi ve ABB'den Üreticiye Ortak Mesai

Mamak Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceliklendiren vizyonu çerçevesinde, Kusunlar Mahallesi'ndeki hayvancılık işletmelerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerinin katıldığı buluşmada, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı.

Hedef: Sürdürülebilir Hayvancılık ve Sıfır Buzağı Kaybı

Toplantının en önemli gündem maddesi, hayvancılık işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliği oldu. Özellikle damızlık üretimi yapan işletmelerin en büyük sorunu olan buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda üreticilere teknik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında öne çıkan başlıklar:

Doğru Besleme: Buzağıların ilk dönem beslenme ihtiyaçları.

Hijyen Standartları: İşletmelerde hastalıklardan korunma yöntemleri.

Bağışıklık Yönetimi: Hastalıklara karşı dirençli sürüler oluşturma.

Üreticilerin Talepleri Doğrudan Dinlendi

Teknik ekipler sadece bilgi aktarmakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki üreticilerin ihtiyaç, görüş ve taleplerini tek tek not aldı. Mamak'ta hayvancılığın verimliliğini artırmak adına üreticilerin sahada karşılaştığı sorunlar, çözüm planlarına dahil edilmek üzere kayıt altına alındı.

Kritik Ekipman Desteği: Üreticiye Can Suyu

Bilgilendirme toplantısının sonunda, işletme sahiplerine hayvancılık faaliyetlerinde doğrudan kullanabilecekleri destek paketleri hediye edildi. Dağıtılan ekipmanlar arasında şunlar yer aldı:

Buzağı Biberonu ve İshal Önleyici Mamalar

Bağışıklık Güçlendirici Gıda Takviyeleri

Göbek Kordonu Mandalı ve Hayvan Tentürdiyotu

"Kırsal Kalkınma İş Birliğiyle Sürecek"

Mamak Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde üretimi güçlendirmeyi ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nın, yerel üreticinin elini güçlendirmek adına stratejik bir yol haritası olduğu vurgulandı.