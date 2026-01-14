YHT bilet fiyatlarına zam
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Temassız ödemelerde yeni dönem yarın başlıyor!
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İş var ama geçim zor! ILO uyardı: Kayıt dışı istihdam büyüyor
2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 68 gözaltı
Mamak Belediyesi'nden Üreticiye Dev Destek: Kırsal Kalkınma Eylem Planı Sahada!

Mamak Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hazırladığı "Kırsal Kalkınma Eylem Planı" kapsamında Kusunlar Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, hem teknik bilgilendirme yapıldı hem de üreticilere kritik ekipman desteği sağlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2026 10:40, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 10:43
Mamak Belediyesi, Kırsal Kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek ve üreticilere destek olmak için kolları sıvadı

Mamak Belediyesi ve ABB'den Üreticiye Ortak Mesai

Mamak Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceliklendiren vizyonu çerçevesinde, Kusunlar Mahallesi'ndeki hayvancılık işletmelerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerinin katıldığı buluşmada, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı.

Hedef: Sürdürülebilir Hayvancılık ve Sıfır Buzağı Kaybı

Toplantının en önemli gündem maddesi, hayvancılık işletmelerinin ekonomik sürdürülebilirliği oldu. Özellikle damızlık üretimi yapan işletmelerin en büyük sorunu olan buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda üreticilere teknik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında öne çıkan başlıklar:

  • Doğru Besleme: Buzağıların ilk dönem beslenme ihtiyaçları.
  • Hijyen Standartları: İşletmelerde hastalıklardan korunma yöntemleri.
  • Bağışıklık Yönetimi: Hastalıklara karşı dirençli sürüler oluşturma.

Üreticilerin Talepleri Doğrudan Dinlendi

Teknik ekipler sadece bilgi aktarmakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki üreticilerin ihtiyaç, görüş ve taleplerini tek tek not aldı. Mamak'ta hayvancılığın verimliliğini artırmak adına üreticilerin sahada karşılaştığı sorunlar, çözüm planlarına dahil edilmek üzere kayıt altına alındı.

Kritik Ekipman Desteği: Üreticiye Can Suyu

Bilgilendirme toplantısının sonunda, işletme sahiplerine hayvancılık faaliyetlerinde doğrudan kullanabilecekleri destek paketleri hediye edildi. Dağıtılan ekipmanlar arasında şunlar yer aldı:

  • Buzağı Biberonu ve İshal Önleyici Mamalar
  • Bağışıklık Güçlendirici Gıda Takviyeleri
  • Göbek Kordonu Mandalı ve Hayvan Tentürdiyotu

"Kırsal Kalkınma İş Birliğiyle Sürecek"

Mamak Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde üretimi güçlendirmeyi ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefleyen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nın, yerel üreticinin elini güçlendirmek adına stratejik bir yol haritası olduğu vurgulandı.

