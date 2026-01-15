YHT bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren seferlerinde bilet fiyatları yeniden düzenlendi. Yüzde 19,23 oranındaki zamla birlikte Ankara-İstanbul hattı 930 TL'ye çıkarken, Eskişehir kalkışlı birçok hatta da zam geldi. İşte YHT'de yeni tarife...
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 10:54, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 10:54
Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerinde artışa gidildi. Yapılan düzenlemeyle fiyatlar yüzde 19,23 oranında yükseldi. Buna göre Ankara-İstanbul hattında bilet bedeli 780 TL'den 930 TL'ye çıkarıldı.
Yeni tarifeyle Eskişehir-Sakarya hattında YHT bileti 565 TL olurken, Eskişehir-Ankara arasında yolculuk yapmak isteyenler 480 TL ödeyecek. Eskişehir-İstanbul hattında bilet fiyatı 600 TL olarak belirlendi.
Eskişehir'den Konya'ya YHT ile seyahat edecek yolcular için ücret 665 TL'ye yükselirken, Eskişehir-Sivas hattında bilet fiyatı 1.500 TL'ye çıktı.