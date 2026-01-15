Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttı

MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'gece kulüplerinde çocuk istismarı' iddialarına yanıt
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Önder Kahveci: Memur ve Emekliye Ek Zam Şart!
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttı

Türkiye'de bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen yıl yüzde 41 artarak 26 trilyon 849 milyar 293 milyon liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 11:21, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 11:20
Yazdır
Bankalardaki mevduat geçen sene yüzde 41 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları geçen yıl yüzde 41 artışla 26 trilyon 849 milyar 293 milyon liraya çıktı, bu mevduatın 15 trilyon 392 milyar 362 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

Toplam mevdut içerisindeki en büyük kalem olan gerçek kişilerin mevduatları ise toplam mevduatın yüzde 57,3'ünü oluşturdu. 2024 yılı sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, geçen yıl 7 trilyon 850 milyar 543 milyon liralık artış kaydetti.

Geçen yıl gerçek kişilerin mevduatı 4 trilyon 108 milyar 416 milyon lira arttı. Söz konusu kalemde yıllık oransal artış yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.

En büyük oransal mevduat artışı "resmi ve diğer kuruluşlar" kategorisinde gerçekleşti

Yıllık bazda en fazla oransal mevduat artışı resmi ve diğer kuruluşlarda gerçekleşirken, söz konusu kalemde mevduatlar yüzde 68,1 ve 841 milyar 968 milyon lira artışla 2 trilyon 77 milyar 994 milyon liraya çıktı. Resmi ve diğer kuruluşların toplam mevduatı 2024 sonunda 1 trilyon 236 milyar 27 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Ticari kuruluşların mevduatı ise geçen yıl yüzde 44,8 ve 2 trilyon 900 milyar 159 milyon lira artışla 9 trilyon 378 milyar 937 milyon lira oldu. 2024 sonunda ticari kuruluşların mevduatı 6 trilyon 478 milyar 777 milyon lira olarak hesaplandı.

Sigortaya tabi mevduatlar ise geçen yıl yüzde 57,1 ve 2 trilyon 501 milyar 648 milyon yükselişle 6 trilyon 886 milyar 244 milyon lira olarak gerçekleşti.

KKM sıfıra yaklaştı

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen yıl hem oransal hem de miktarsal olarak önemli düşüş kaydetti. KKM hesapları, geçen yıl yüzde 99,4 ve 1 trilyon 123 milyar 390 milyon lira azalışla 6 milyon 509,4 liraya geriledi.

Geçen yıl KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıkladı ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurguladı.

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildi. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, geçen yıl sonu itibarıyla 10 milyon liranın altına gerileyerek neredeyse sıfırlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber