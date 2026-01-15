MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Bedelli askerlik için tarih belli oldu

Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, 2026 yılında askere gidecek olan yükümlüler tarafından sorgulanıyor. Askerliğini bedelli olarak yapabilmek için 2025 yılında ücretini ödeyen vatandaşlar, ocak ayı bedelli askerlik yerlerinin duyurulacağı tarihi merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2026 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 13:08, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 13:09
2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan yükümlülerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan 2026 bedelli askerlik yerleriyle ilgili tarih belli oldu. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları ocak ayı içerisinde açıklanacak. İşte 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih.

OCAK AYI BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

MSB yaptığı açıklamayla, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak tarihinde duyurulacağını söyledi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Yeni bedelli askerlik ücreti, 2026 memur maaşı düzenlemesi ve enflasyon farkına göre yukarı yönlü revize edildi.

6 aylık enflasyon verisine göre enflasyon farkı 6,85 olarak açıklandı. 6,85 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde memurlar maaşlarına yüzde 18,61 kümülatif zam meydana geldi.

Memur aylık katsayısına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti de bu tespitler sonrasında memur aylık katsayısının 1.387987 olmasıyla birlikte 333 bin 89 liraya yükseldi.

