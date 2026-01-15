Libya heyetini taşırken düşen uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek

Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet Ankara'da 23 Aralık 2025 tarihinde düşmüş ve uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, kazanın nedenini aydınlatmak için uçağın kara kutusu ve ses kayıt cihazı Londra'ya gönderildi.

İngiltere'de detaylı analiz edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, kazaya ilişkin incelemeler kapsamında uçuş veri kaydedicisi (kara kutu) ile kokpit ses kayıt cihazının hasar gördüğünü belirterek, her iki cihazın da İngiltere'de detaylı analiz edileceğini söyledi.