Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Lahmacun fiyatları enflasyonun üzerinde arttı: İstanbul'da fiyat farkı 100 TL'yi aştı

İstanbul Ekonomi Araştırmaları'nın yayımladığı Lahmacun Endeksi'ne göre Aralık 2025'te ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL'ye yükselirken, yıllık artış yüzde 32,24 oldu. Lahmacun fiyatlarındaki artış genel enflasyonun üzerinde kaldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 13:30, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 13:31
İstanbul Ekonomi Araştırmaları (Research İstanbul) tarafından hazırlanan Lahmacun Endeksi'ne (LE) Aralık 2025 verileri açıklandı.

Aralık 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 136,3 TL olurken, aylık artış ise yüzde 2,34 oldu.

Yıllık karşılaştırmada LE yüzde 32,24 arttı. Aynı dönemde TÜFE yüzde 30,89 olurken, TÜFE-Lokanta ve Oteller yüzde 34,11, TÜFE-Gıda ve Alkolsüz İçecekler yüzde 28,31 seviyesinde gerçekleşti. Başka bir deyişle, lahmacun fiyatlarındaki yıllık artış genel enflasyonun biraz üzerinde, "lokanta ve oteller" grubunun ise bir miktar altında kaldı.

Günlük ortalama lahmacun fiyatı

Lahmacun fiyatlarındaki artış grafikte de görüldüğü gibi tek bir güne özel olmadan, zamların ay geneline yayıldığı görülürken, 1 Ocak'taki sıçrama da takvim etkisiyle yapılan toplu zamları gösteriyor.

En çok hangi ilde lahmacun fiyatı arttı?

Aralık ayında lahmacun fiyatlarında en hızlı artış yüzde 4,7'nin üzerinde Ordu ve Van'da olurken, onu yüzde 4 ile Erzurum, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,8 ile Adana takip etti.

Ortalama fiyatlar İstanbul'da yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 1,5, İzmir'de yüzde 2,6 arttı.

Geçen ay ortalama lahmacun fiyatı sabit kalan il olmadı. Ortalama lahmacun fiyatlarının düştüğü tek il, fiyatların yüzde 1,2 gerilediği Mardin oldu.

Şehirler arasındaki makas ise korunuyor: Van'da lahmacun fiyatı 85 TL olurken, Adana'da 293,3 TL oldu.

İstanbul'da en pahalı lahmacun hangi bölgede?

Haritada İstanbul'da lahmacunun fiyatlarında dağılım İlçe bazında en ucuz lahmacun Sultanbeyli'de 75,6 TL olurken, en pahalı lahmacun 180,3 TL ile Beşiktaş'ta satılıyor.

Bu fiyatlar ilçelerin ortalama değerleri olurken, İstanbul'da lahmacun fiyatı, semtin kira maliyeti ve paket/platform komisyonu kadar, karşıdaki masanın manzarasıyla da değişiyor.


