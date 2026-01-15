Yusuf Tekin'in kızına yönelik 'Londra'da 24 Noel' iddiasına yalanlama

Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Tekstil devi konkordato ilan etti. 20 ülkeye ihracat yapıyordu
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Yönetmelik yayımlandı: Yangın merdiveni ve sismik izolatöre yeni standart!
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Avukat Epözdemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Altında yükseliş sürüyor: Kilogramı 6,5 milyon liraya çıktı!
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yusuf Tekin'in kızına yönelik 'Londra'da 24 Noel' iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızına ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "Londra'da 24. Noel" capsiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaların zamanlama ve içerik açısından tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 15:25, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 15:26
Yazdır
Yusuf Tekin'in kızına yönelik 'Londra'da 24 Noel' iddiasına yalanlama

Sosyal Medyada Dolaşıma Sokulan Caps Gündem Oldu

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir caps üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hedef alındı. Söz konusu görselde, Bakan Tekin'in kızına ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafla birlikte "Londra'da 24. Noel" ifadesi yer aldı. Caps üzerinden, "Türkiye'de okullarda Noel kutlamalarına izin verilmezken, Bakan Tekin'in kızının Londra'da defalarca Noel kutladığı" yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

İddialar Gerçeklerle Örtüşmüyor

Gazeteci Zafer Şahin'in Bakanlık kaynaklarından yaptığı araştırmaya göre, iddiaların gerçekle hiçbir bağının olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızının 28 yaşında olduğu ve mesleğinde başarılı bir doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Tekin'in kızı hayatında yalnızca bir kez İngiltere'ye gitti. Bu ziyaretin ise 2024 yılının Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştiği, aynı hafta içinde Türkiye'ye dönüş yaptığı ifade edildi.

Noel Tarihi Detayı İddiaları Çürüttü

Hristiyan dünyasında Noel'in her yıl 25 Aralık tarihinde kutlandığı biliniyor. Ancak söz konusu ziyaretin Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşmiş olması, Noel kutlamasına katılmış olma ihtimalini dahi ortadan kaldırıyor.

Dolayısıyla, hayatında yalnızca bir kez İngiltere'ye gittiği belirtilen bir kişi hakkında "Londra'da 24 kez Noel kutladı" şeklindeki iddianın hem matematiksel hem de mantıksal açıdan mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

"24 Kez Noel" İddiası Mantık Dışı Bulundu

Bugün 28 yaşında olan bir kişi için "24 kez Londra'da Noel kutladı" iddiasının gerçeklikten tamamen uzak olduğu vurgulanıyor. İddianın, herhangi bir belgeye veya somut veriye dayanmadığı, yalnızca sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı operasyonu niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber