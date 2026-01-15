DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Kumar borcu gaziyi intihara sürükledi

Kayseri'de terör gazisi Ferdi Çatal, gazi olduğu durakta intihar etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 15:34, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 15:34
17 Aralık 2016'daki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal, iddiaya göre, kumar borcu dolayısıyla bunalıma girdi. Sabah saatlerinde gazi olduğu durağa gelen Çatal, burada intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Gazi Ferdi Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Çatal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İntihar etmeden önce veda videosu çeken Çatal, "Herkes hakkını helal etsin. Kumar oynayan en son hayatıyla kumar oynar. Bunu öğrendim. Ben de yolun sonuna geldim. Ailemle, herkesle aram bozuldu. Ben gaziyim, itibarımı kaybettim. Her şey "bir seferden bir şey olmaz" diye başladı. Ne yazık ki bağımlısı oldum" dedi.

Kastamonu'da toprağa verilecek

Öte yandan, intihar eden Gazi Ferdi Çatal'ın, memleketi Kastamonu'da toprağa verileceği öğrenildi.

