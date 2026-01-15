100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu

KPSS Türkiye 1. Temizlik Görevlisi Oldu.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geçen ay yayınlanan personel alımında en az lise mezunlarından sözleşmeli eleman alınacağına yer verilmişti. Personel alım ilanına başvurular Aralık ayının sonunda bitti ve sonuçlar bekleniyordu.

Bugün personel alımı sonuçları açıklandı ve kazanan adayların listesi belli oldu.

Açıklanan sonuçlarda bir yer dikkatleri çekti.

12 Temizlik Görevlisi alımı kadrosuna başvuru yapan bir aday 2024 KPSS Ortaöğretim Türkiye Birincisi ve KPSS'den 100 tam puan almış. İşte o ekran görüntüsü: