Bu sınıfta tüm öğrenciler enstrüman çalıyor

Kilis'te ortaokulda tüm öğrencilerin enstrüman çaldığı sınıf, ukulele performanslarıyla sosyal medyada ilgi gördü.

15 Ocak 2026 16:33
Kilis 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler, müzik dersleri kapsamında enstrüman çalmayı öğreniyor. Sosyal medyada da ilgi çeken sınıfta özellikle ukulele (dört telli bir çalgı) eğitimi alan öğrenciler, müzikle hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Öğrencilerden Hamide Defne Urbalı, müziğin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Önceden kendi kendime öğrenmeye çalışmıştım, kısa süreli bir kursa da gitmiştim. Daha sonra öğretmenimin kursuyla devam ettim. Müzik beni çok mutlu hissettiriyor, aynı zamanda huzur buluyorum. Müzik benim için çok önemli" dedi.

Mehmet Mete Şimşek ise ukulele çalmaktan keyif aldığını ifade ederek, "Müzik çok güzel ve çok eğlenceli bir şey. Boş vakitlerimi ukulele çalarak geçiriyorum. Çok eğlenceli bir enstrüman. Bu yılın başından beri çalıyorum. Herkese ukulele çalmasını öneririm" diye konuştu.

Yaklaşık üç aydır ukulele çaldığını söyleyen Ayşe Ceyda Özçalıcı, öğretmenleri sayesinde sürecin keyifli geçtiğini belirterek, "Öğretmenimiz bize çok güzel öğretiyor, sevdiğimiz bir öğretmenimiz var. Zorluğunu hiç hissetmedim. Ayrıca solağım ama sağ elimle çalıyorum, bu da benim için büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Okulda 4 yıldır müzik öğretmenliği yapan İlayda Uludoğan ise ukulelenin öğrenciler için uygun bir enstrüman olduğunu vurgulayarak, "Ukulele tam bir eşlik enstrümanı. Öğrenmesi kolay ve hızlı sonuç veren bir enstrüman. Ortaokul öğrencileri için oldukça uygun. Yaklaşık 4 yıldır ukulele egzersizi açıyorum. İsteyen öğrencilerimizle birlikte çalıp söylüyoruz. Çocuklarda bu heves olduğu sürece benim için öğretmek zor değil. Dersleri eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Özkaya, "Zor değil, heves eden herkese tavsiye ederim" derken, öğrencilerden Öykü Yılmaz ise "Başlarken zorlandım ama öğrendikçe daha kolaylaşıyor" diye konuştu.

