DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı gündemine dair açıklamalarda bulundu. 12. Yargı Paketi'nin Şubat ayı itibarıyla TBMM gündemine gelmesini beklediklerini belirten Tunç, paketin temel odağının hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılması olduğunu söyledi. İnfaz düzenlemesi konusunda MHP ile bir görüş ayrılığı yaşanmadığını vurgulayan Bakan Tunç, ayrıca COVID düzenlemesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 16:44, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 16:54
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki sıcak başlıkları A Haber ekranlarında değerlendirdi. Bakan Tunç, İBB soruşturmasından 12. Yargı Paketi'nin içeriğine, infaz düzenlemesi tartışmalarından yeni anayasa çalışmalarına kadar kritik mesajlar verdi.

12. YARGI PAKETİ İÇİN ŞUBAT AYI MESAJI

Kamuoyunun merakla beklediği 12. Yargı Paketi'nin detaylarını ve takvimini paylaşan Tunç, "12. Yargı Paketi'nin meclise sunulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takvimine bağlı, Şubat gibi gündeme gelebilir" dedi. Paketin içeriğinde hukuk yargılamalarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemelerin olduğunu belirten Tunç, "2026 yılının temel hedefi hukuk ve idari yargılamaların hızlandırılmasıdır" sözlerini ekledi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE MHP İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI İDDİALARI

İnfaz düzenlemesi üzerinden yürütülen tartışmalara ve Cumhur İttifakı içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarına son noktayı koyan Yılmaz Tunç, "12. Yargı Paketi'nde infazla ilgili bir düzenleme yok şeklindeki açıklamamız dolayısıyla sanki MHP ile farklı düşünüyormuşuz gibi bir algı oluştu. Bu konuda MHP ile bir görüş ayrılığı yok" vurgusunu yaptı. İnfazda adalet ve eşitlik taleplerine de değinen Tunç, "İnfazda adalet denilen hususla ilgili TBMM bir çalışma yapar mı yapmaz mı, takdir tamamen meclisindir" dedi.

COVID DÜZENLEMESİ VE TAHLİYE RAKAMLARI

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında uygulanan COVID düzenlemesiyle ilgili güncel verileri de ilk kez paylaştı. Süreçteki tahliyelere değinen Tunç, "11. Yargı Paketi ile 39 bin 271 kişi tahliye oldu. 28 bin 352 kişi ise kapalı cezaevinden açık cezaevine geçti" rakamlarını paylaştı.

"YENİ ANAYASA MİLLETİMİZE OLAN BORCUMUZDUR"

Yeni ve sivil bir anayasa hedefine dair kararlılık mesajı veren Bakan Tunç, "Milletin temsilcilerinin hazırladığı, millet tarafından onaylanan bir anayasayla yolumuza devam etmek biz siyasetçilerin, meclisimizin milletimize olan borcudur" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

.

