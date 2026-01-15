Büşra Akın'ın ölümünde ihmal kararı: 6 kamu görevlisine hapis cezası!

DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan uyardı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Erdoğan'dan uyardı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
En düşük emekli aylığına zamma ilişkin teklif Komisyon'da
En düşük emekli aylığına zamma ilişkin teklif Komisyon'da
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Büşra Akın'ın ölümünde ihmal kararı: 6 kamu görevlisine hapis cezası!

Zonguldak Kilimli'de 2022 yılında bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanan servis kazasına ilişkin 7 kamu görevlisinin yargılandığı dava sonuçlandı. Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 6 sanığı 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırırken, bir Karayolları şefinin beraatine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 17:02, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 17:01
Yazdır
Büşra Akın'ın ölümünde ihmal kararı: 6 kamu görevlisine hapis cezası!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 kamu görevlisinden 6'sı, 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 sanık beraat etti.

Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.S. ve kazada yaralanan bazı öğrencilerin aileleri ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki ve katılan avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık M.S, diğer kişilerle aynı görevinin bulunmadığına değinerek, "Araçların denetimi konusunda görevim yoktu. O gün başka yerde görevliydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kaza tarihinde de ilgili yerde ben görevde değildim." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin "görevi kötüye kullanma" suçunu işlemediğini savunarak, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan hakim, Karayolları şefi S.A'nın beraatine, sanıklar M.S, E.K, E.B, M.K, K.B. ve M.Y'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl birer ay hapsine hükmetti.

- Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın 29 Kasım 2024'teki karar duruşmasında, sanıklar araç sahibi R.A. ile şoför F.B. "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 5 ay 10 gün hapisle cezalandırılmış, araç sahibi R.A'nın babası M.A. ise beraat etmişti.

Kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber