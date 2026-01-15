Çocuklara ait müstehcen görüntü bulunduran 8 şüpheli gözaltında
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurulması" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 18:31, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 18:32
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde tespit edilen 138 adreste, 13-15 Ocak'ta suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
Soruşturma konusu olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, firari şüpheliler ile birlikte tüm zanlılar hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.