Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarmaya yönelik mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, jandarma personeline yönelik gerçekleştirilen, mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!



Jandarma Genel Komutanlığından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 5. İdari Mahkemesince görülmekte olan 'resmi belgede sahtecilik' davası kapsamında, Marmara Cezaevi 4 no'lu duruşma salonunda, kanunların verdiği yetki çerçevesinde güvenliği sağlamakla görevli ve görevini hukukun çizdiği sınırlar içerisinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren jandarma personelimize yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden şahısları şiddetle kınıyoruz. Konu ile ilgili başlatılan hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bakan Yerlikaya: Ettiğiniz hakaretlerin bedelini hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik hakarete ilişkin, "Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Jandarmanın vatan için fedakarca görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs. Siz, vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

Ömer Çelik'ten CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef almasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından bazı CHP'li yöneticilerin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."