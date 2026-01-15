İBB Başkan danışmanı maaşları 113 Bin TL'ye yükseltildi

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste, "2026 yılı revize ücret tarifesi" gündem maddesi görüşüldü.

İBB Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünün "Altyapı Katılım Bedeli Alınmasına İlişkin Ücretler" başlığı altında, "imar parselinin cephe hizasına rastlayan yol alanının her bir metrekaresi için" 17 bin 976 lira 37 kuruştan 18 bin 117 lira 72 kuruşa çıkarılması talep edildi.

Ayrı başlık altındaki "tranşe kazılarında süre uzatım bedeli"nin 2 bin 480 liradan yüzde 61,29 zamla 4 bin lira olması istendi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, bu kalemin ücretinin aralık ayında, 2 bin liradan 2 bin 480 liraya yükseltildiğini, şimdi ise 25 gün sonra 4 bin liraya çıkartıldığını söyledi.

Bu kadar kısa sürede yeniden bir zam yapılmasının nedenini soran Karaköse, bu gündem maddesine "hayır" oyu vereceklerini ifade etti.

Mecliste yapılan oylamada, "2026 yılı revize ücret tarifesi" CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, İBB Başkanı'nın danışmanlarına ödenecek ücretin tespitine ilişkin madde de görüşüldü.

Gündem maddesinde, İBB Genel Sekreteri'nin brüt maaşının 150 bin 744 lira olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında, görev yapan danışmanlara 2026 yılının ilk 6 ayındaki döneminde ödenecek ücretin, genel sekreterin brüt maaşının yüzde 75'ini aşmayacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, danışmanlara 113 bin 58 lira brüt maaş verilmesini öngören teklif meclisce onaylandı.

- İç borçlanma oy çokluğuyla kabul edildi

İBB Finansman Şube Müdürlüğünün, 2026 yılı mali bütçesinde yer alan finansman kaynağı ihtiyacına istinaden 3 milyar liralık iç borçlanma yapılması teklifi görüşüldü.

AK Parti grubu, iç borçlanmanın yatırım amacıyla yapılmadığını belirterek gündem maddesine "şerh" düşeceğini bildirdi.

İç borçlanmaya ilişkin gündem maddesi, CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla beraber oy çokluğuyla kabul edildi.