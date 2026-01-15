Fabrikada iki forklift çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki fabrikada iki forkliftin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 20:41, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 20:41
İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada Saadettin E. ile Ö.Ö'nün kullandığı forklift çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Saadettin E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saadettin E., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.