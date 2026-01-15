Beyaz Saray: İran'da dün 800 infaz durduruldu

2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Dünya

Beyaz Saray: İran'da dün 800 infaz durduruldu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump için İran konusunda tüm seçeneklerin halen masada olduğunu belirterek, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." dedi. Leavitt ayrıca İran'da dün gerçekleşmesi beklenen 800 infazın durdurulduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 22:11, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 22:13
Yazdır
Beyaz Saray: İran'da dün 800 infaz durduruldu

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Karoline Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadesini kullandı.

İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini ve bu kapsamda dün gerçekleşmesi beklenen "800 infazın durdurulduğunu" aktaran ABD'li Sözcü, "Bu nedenle Başkan ve ekibi, bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon olduğunu ancak sadece Trump ile çok yakın ekibinin bu planlar konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın yaklaşımı sonrasında "800 infazın durdurulduğunu" savundu.

Leavitt, "Başkan, durumu yakından takip etmeye devam ediyor, ancak tüm seçeneklerini masada tutuyor." sözlerini bir kez daha tekrarladı.

- İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber