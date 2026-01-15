2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz

DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait borçlar nedeniyle başlatılan icra işlemleri kapsamında, Belediye Başkanı Canan Uzunay'ın resmi makam aracına haciz uygulanarak el konuldu.

15 Ocak 2026 22:20
Van'da DEM Partili belediye başkanının resmi aracına haciz

Başkan Uzunay'ın kullandığı resmi araç trafikte seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç hakkında kesinleşmiş haciz kararı bulunduğu belirtilerek, makam aracı çekiciyle otoparka götürüldü.

İcra Müdürlüğü tarafından yürütülen işlemlerin, belediyenin uzun süredir ödenmeyen borçları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Belediyenin yaklaşık iki yıl önce devralınmasına rağmen, bazı borç kalemlerinde ödeme yapılmaması veya yapılandırmaya gidilmemesi nedeniyle haciz sürecinin devam ettiği kaydedildi.

