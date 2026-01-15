2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 13 bin 887 projeye yaklaşık 1 trilyon 920,8 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2026 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yatırım Programı'nda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış krediyle finanse edilen projelerine programda yer verildi.

2026 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar ve hedefler ile 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alındı.

Yatırım Programı'ndaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici olunarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projelerle toplumsal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeler önceliklendirildi.

- Programda yer alan projelere 1 trilyon 920,8 milyar lira ödenek

2026 yılı Kamu Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 13.999,1 milyar lira olup, söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1.920,8 milyar lira oldu.

Program kapsamında 2026 yılında 3 bin 857'si ana proje olmak üzere toplam 13 bin 887 projenin yürütülmesi öngörülüyor.

2025'te 5 bin 335 adet proje tamamlanırken, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na 5 bin 284 yeni proje dahil edildi. Bu projelerin 2 bin 403'ü çok yıllık, 2 bin 881'i ise bir yıl içerisinde tamamlanacak projeler olarak belirlendi.

2026 yılında Kamu Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırımın yüzde 62,8'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 35,4'ünün KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,8'inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 697 milyar lira tutarında projeye yer verildi. Bu projeler kapsamındaki 2026 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 45,7'si sağlık sektörüne, yüzde 19,5'i eğitim sektörüne, yüzde 16'sı konut sektörüne ayrıldı.

- Yatırımda en yüksek pay ulaştırma ve haberleşme ile madenciliğe

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamındaki 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı.

Özellikle demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacı doğrultusunda yüksek standartlı demir yolu projelerine 145,6 milyar lira, üretimin ve ticaretin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan iltisak hattı projelerine 8,1 milyar lira, Türkiye'nin uluslararası yük koridorlarıyla olan bağlantısının güçlendirilmesine ve bölgede önemli bir lojistik merkezi haline gelmesine hizmet edecek olan Divriği-Kars, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Kalkınma Yolu Demir Yolu Hattı projelerine 15,5 milyar lira ödenek ayrıldı.

Ulaştırma-haberleşme sektörünü yüzde 18'lik pay ile madencilik sektörü takip etti. Karadeniz'deki 785 milyar metreküplük doğal gazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde çalışmalara hızla devam edilirken bu projeye 211,4 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 121,2 milyar lira ödenek ayrıldı.

Eğitim sektörünün 2026 yılı yatırımlarından aldığı pay yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Tüm bireylerin kapsayıcılık ilkesi esasında nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına eşit şartlarda erişimi sağlanarak akademik, sosyal ve mesleki becerilerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmalarının sağlanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal değerleri içselleştirmiş, ailesine ve topluma karşı sorumluluk sahibi olarak yetişmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı uhdesindeki eğitim yatırımlarına 160,5 milyar lira ödenek ayrıldı.

Öğrencilerin en kaliteli eğitimi alması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının yanı sıra okullarda teknoloji altyapısının iyileştirilmesi ve bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla FATİH-EBA kapasite geliştirme projesinin ikinci fazı Kamu Yatırım Programı'na dahil edildi ve projeye 4,6 milyar lira ödenek tahsis edildi.

- Tarım sektörünün payı yüzde 10

Yatırım ödeneklerinden yüzde 10'luk pay alan tarım sektöründe, tarımsal sulama yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 64 bin hektar alanın sulamaya açılması ve 15 bin hektar alanda sulama sistemlerinin yenilenmesi planlandı.

GAP Eylem Planı kapsamındaki sulama projelerine ise 34,1 milyar lira ödenek tahsis edildi. Ayrıca taşkın koruma projelerine de 35 milyar lira ödenek ayrıldı.

Arazi toplulaştırma projelerine tahsis edilen 5,96 milyar lira ödenekle yaklaşık 352 bin hektar alanın toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanması planlandı.

Tarımsal üretimde işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla organize tarım bölgelerinin kurulması çalışmalarına hız verilirken, Kamu Yatırım Programı kapsamında 7'si yeni proje olmak üzere toplam 14 organize tarım bölgesi projesine yer verildi.

Toplam maliyeti 17,3 milyar lira olan bahse konu projelere 3,9 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu projeler kapsamında toplam 18 bin 841 dekar alanda seracılık, 28 bin 494 dekar alanda büyükbaş besi hayvancılığı ve 6 bin 337 dekar alanda su ürünleri organize tarım bölgesi altyapısının tamamlanarak girişimcilerin hizmetine sunulması planlandı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise Orman Genel Müdürlüğü hava taşıt filosuna 2026 yılında 4 adet küçük yangın tanker uçağı katılacak.

- 6 bin 200 yatak kapasiteli 6 şehir hastanesi tamamlanacak

Sağlık sektörünün 2026 yatırımlarından aldığı pay yüzde 9 olarak gerçekleşti. Sağlık sektöründe fiziki altyapıda, hizmete erişimde ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amaçlandı.

Sağlık Bakanlığına 2026 yılında tahsis edilen ödenek ile 11 bin 334 yatak ve 155 ünite hizmete alınacak. 2026'da merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 265 yatak kapasiteli 15 adet şehir hastanesinin yapımına devam edilecek, bu hastanelerden 6 bin 200 yatak kapasiteli 6'sı tamamlanacak.

Yatırımcı ve girişimcilere daha fazla yatırım yeri oluşturmak, üretim ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 35,8 milyar lira ödenek tahsis edildi. Bu kapsamda, organize sanayi bölgesi projeleri için 17,6 milyar lira, küçük sanayi sitesi projeleri için ise 12,6 milyar lira ödenek sağlandı.

Türkiye'nin AR-GE ve yenilik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK TARAL gibi araştırma destek programlarına, üniversitelerle kamu kurumlarında araştırma altyapısı projelerine ve Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'na toplam 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Ayrıca yükseköğretimde kalitenin artırılması, fiziki imkanların geliştirilmesi, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak üniversitelere 2026'da toplam 70,5 milyar lira yatırım ödeneği ayrıldı.