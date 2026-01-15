İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler kardeşlik hukukuna dayanır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler; klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerimizden alan stratejik bir bütünlüktür" dedi.

15 Ocak 2026 23:45
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Üstel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı, gerçek bir Kıbrıs sevdalısı, değerli dostumuz Cevdet Yılmaz'ı bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler; klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerimizden alan stratejik bir bütünlüktür. KKTC-Türkiye ilişkileri, Kıbrıslı Türkler için hayatidir" dedi.

"Bu ziyaretler ortak gelecek vizyonumuzun tezahürüdür"

Üstel, ziyaretlerin tarihi ve stratejik boyutuna vurgu yaparak, "Bizler bu ziyaretleri; ortak tarihimizin ve ortak gelecek vizyonumuzun somut bir tezahürü olarak görmekteyiz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olmuş, bugün de halkına, refah ve istikrar yolculuğumuzda en güçlü destekçimiz olmaya devam etmektedir" dedi.

Gelecek dönemde KKTC-Türkiye arasında imzalanması planlanan anlaşmalara değinen Üstel, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım ile bu ziyaretler kapsamında, önümüzdeki ay imzalamayı planladığımız İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmaları el atacağız. Devam eden projeleri ve KKTC'nin geleceğine imza atacak yeni projeleri tek tek gözden geçirme fırsatı bulacağız" dedi.

"Yeni anlaşmayla yeni bir rekora imza atacağız"

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın önemini değinen Üstel, "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, reel sektörümüzü güçlendiren, kamu maliyesini sağlamlaştıran, altyapı yatırımlarını hızlandıran ve halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik yol haritalarıdır. Bundan önceki iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında tarihi kaynak rekorlarına ulaştık. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra imzalayacağımız yeni anlaşmayla da yeni bir rekora birlikte imza atacağız" dedi.

Anlaşma kapsamındaki alanları aktaran Üstel, "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında; kamu maliyesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapı projeleri, enerji ve ulaşım, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar başlıklarında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyaret programının içeriğine ilişkin de bilgi veren Üstel, "Ayrıca bu ziyaret sürecinde; KKTC iç güvenlik meselelerini, trafik kazalarına ilişkin alınabilecek ek tedbirleri ve devreye sokulacak yeni teknolojik sistemleri, enerji alanında atılacak ortak yeni adımları da geniş kapsamlı şekilde ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, "Biz hükümet olarak şunu çok net söylüyoruz. Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz" dedi.

