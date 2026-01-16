İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

16 Mülki İdare Amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, aralarında kaymakam, mülkiye müfettişi ve daire başkanlarının da bulunduğu 16 mülki idare amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi.

16 Ocak 2026
Yükseltme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun Ek 2 ve Ek 3'üncü maddeleri uyarınca 16 mülki idare amiri, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler

Yayımlanan karara göre Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen mülki idare amirleri ve görev yerleri şu şekilde:
Abdulkadir Çelik - Personel Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Muhammed Serkan Şahin - Şanlıurfa/Haliliye Kaymakamlığı, Kaymakam
Mehmet Tunç - Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mülkiye Müfettişi
Haluk Koç - Sakarya/Kocaali Kaymakamlığı, Kaymakam
Mustafa İkbal Eski - Sakarya/Akyazı Kaymakamlığı, Kaymakam
Necdet Özdemir - Diyarbakır/Bağlar Kaymakamlığı, Kaymakam
Asım Solak - İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Oğuz Cem Murat - Hatay/Defne Kaymakamlığı, Kaymakam
Mustafa Gözlet - İzmir/Urla Kaymakamlığı, Kaymakam
İhsan Emre Aydın - İzmir/Foça Kaymakamlığı, Kaymakam
Nazlı Demir - Göç İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı
Uğurül Örnek - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşaviri

Yükseltmeler mevzuat hükümlerine göre yapıldı

Söz konusu yükseltmeler, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltme Usul ve Esaslarına ilişkin hükümler doğrultusunda gerçekleştirildi. Yükseltilen mülki idare amirlerinin görev ve özlük hakları da bu statüye göre uygulanacak.

Karar yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, ilgili personelin unvan ve dereceleri Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri statüsüne göre güncellenecek.

