İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin altın ve gümüş beklentilerini değerlendirdi. Memiş, altının yılın tamamında güçlü bir performans sergilemeyebileceğini, gümüşte ise yatırımcıyı zorlayabilecek sert hareketler görülebileceğini söyledi.

"2026'yı altın yılı olarak nitelendiremeyiz"

Altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapılmış olsa da, yılın tamamı için aynı iyimserliğin korunmaması gerektiğini belirtti.

Memiş, "2025 yılında altın ciddi bir getiri sağladı. 2026 yılına da güçlü bir giriş yaptık. Yılın ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ancak 2026'nın tamamı için, 2025'teki gibi yüksek bir getiri beklemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Altın'da, İkinci yarı için durgunluk ve geri çekilme ihtimali

Altının yılın ikinci yarısında farklı bir seyir izleyebileceğine dikkat çeken Memiş, "2026'nın ikinci yarısında dinlenen, hatta geri çekilen bir altın fiyatı görebiliriz. Bu süreçte jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacak" dedi.

Yatırımcıların tek bir seviyeye odaklanmak yerine geniş bir bant aralığını takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, evinde altın bulunduranlar için de önemli bir seviyeye işaret etti.

"Altın fiyatları 4 bin 880 dolar seviyelerine ulaştığında, yatırımcıların bu durumu değerlendirmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

"Gümüşte algı operasyonu yapılıyor"

Gümüş piyasasına ilişkin uyarılarda da bulunan Memiş, geçmişte altın için oluşturulan "kıtlık" algısının benzerinin bu kez gümüşte yaşandığını ifade etti.

"2025 yılının Eylül-Ekim döneminde 'altın kalmadı' söylemleri dolaşıma sokuldu ancak ortada gerçek bir altın kıtlığı yoktu. Sosyal medya üzerinden algı oluşturularak fiyatlar şişirildi. Şimdi benzer bir süreç gümüş için yaşanıyor" dedi.

"Gümüş bu yıl yatırımcıyı üzebilir"

Gümüşün 2025 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan Memiş, 2026 yılı için ise temkinli olunması gerektiğini söyledi.

"Gümüş 2025'in şampiyonuydu ancak bu yıl için aynı beklentiye girmek doğru değil. Gümüşün sert ve ani hareketleri var. Kısa vadede yatırımcının canını yakabilir. Bu süreçte bazı yatırımcıların gümüşten altına yöneldiğini görebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.