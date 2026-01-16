İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Şartlar ağırlaştı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru

FIFA, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası için 500 milyondan fazla bilet talebi aldığını açıklayarak dünya spor tarihinde bir rekora imza atıldığını duyurdu.

Haber Giriş : 16 Ocak 2026 08:17, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 08:18
2026 Dünya Kupası biletlerine 500 milyondan fazla rekor başvuru

Futbol dünyasının en büyük organizasyonuna gösterilen bu yoğun ilgi, 48 takımın katılımıyla tarihte bir ilk olacak turnuvanın ne kadar büyük bir heyecanla beklendiğini kanıtladı.

Küresel talepte Kolombiya-Portekiz maçı zirvede

Ev sahipliği yapacak olan ABD, Meksika ve Kanada dışındaki ülkeler arasında en fazla başvuru Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya'dan geldi.

11 Aralık ile 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü satış aşamasında en çok talep edilen karşılaşmalar şunlar oldu:

Kolombiya - Portekiz: 27 Haziran, Miami Gardens

Meksika - Güney Kore: 18 Haziran, Guadalajara

Dünya Kupası Finali: 19 Temmuz, East Rutherford (New York/New Jersey)

Açılış Maçı (Meksika - Güney Afrika): 11 Haziran, Meksika City

Bilet fiyatları ve taraftar kategorisi

FIFA'nın bilet fiyatlandırması, bazı kategorilerde bilet başına 8 bin 680 dolara kadar çıkması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu tepkiler üzerine FIFA, turnuvaya katılan 48 ülkenin federasyonuna her maç için 60 dolarlık uygun fiyatlı biletler sağlanacağını açıkladı.

Bu özel kategorideki biletlerin dağıtımı, federasyonların kendi kriterlerine göre sadık taraftarlara yapılacak.

Maçlara göre standart bilet fiyatları ise şu aralıklarda seyrediyor:

Grup Maçları: 60 dolar - 2.735 dolar

Eleme Turları: 105 dolar - 1.775 dolar

Yarı Finaller: 420 dolar - 3.295 dolar

Final Maçı: 2 bin 30 dolar - 8 bin 860 dolar (Dinamik fiyatlandırma ile 57 bin dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.)

Sonuçlar şubat başında açıklanacak

Talebin arzı aşması nedeniyle biletler kurayla sahiplerini bulacak. Başvuru sahiplerine sonuçlar en erken 5 Şubat tarihinden itibaren e-posta yoluyla bildirilecek.

Kurada bilet kazanan taraftarların ücretleri kayıtlı kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilecek. Bu aşamada bilet alamayan futbolseverler için turnuvaya yakın bir tarihte "son dakika satış" aşaması açılacak.

