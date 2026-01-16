İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği değişti: Şartlar ağırlaştı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Mish Dekorasyon, Transtürk Holding, Alves Kablo ve Sodaş Sodyum'un sermaye artırımı başvurularını onaylarken, 11 şirketin borçlanma aracı ihraç talebine de izin verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 08:49, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 08:50
SPK, 4 şirketin sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 sermaye artırımı ve 11 borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 37 milyon 272 bin liralık bedelli, Transtürk Holding AŞ'nin 44 milyon 376 bin 716 liralık bedelli, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 440 milyon liralık bedelsiz ve Sodaş Sodyum Sanayi AŞ'nin 105 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay verdi.

MLP Sağlık Hizmetleri AŞ'nin 20 milyar liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 21 milyar liralık, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 110 milyar liralık, Q Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık, Destek Finans Faktoring AŞ'nin 20 milyon dolarlık, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 10 milyar dolarlık, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 1 milyar 250 milyon dolarlık ve Alternatifbank AŞ'nin 200 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Pasha Yatırım Bankası AŞ Üvez Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık ve DK Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise 600 milyon liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Yeni faaliyet izinleri

Kurul, "One Portföy Yönetimi AŞ'nin One Portföy Yönetimi AŞ Altıncı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun" kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ile "Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin Tera Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon'un ve Tera Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'nun" kuruluşlarına izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu, Astor Enerji AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 739 bin 534 lira, Loras Holding AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda ise şirkete 1 milyon 64 bin 411 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Loras Holding AŞ hakkındaki inceleme sonucunda 2 kişiye toplamda 2 milyon 128 bin 822 lira para cezası uygulanması kararı alındı.

16 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 16 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlem yapılması kararı alındı.

