Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde (TBMM) trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi mesaisi devam ediyor.

Bu aşamada TBMM Genel Kurulu'nda, trafikte kuralları çiğneyenlere yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi.

Bu maddeler özellikle ağır ihlallerde yüksek para cezaları, ehliyetin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi gibi caydırıcı yaptırımlar içeriyor.

AĞIR YÜKLERİN TAŞINMASI İÇİN KARAYOLLARI'NDAN İZİN ALINACAK

Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 10 maddesine göre, ağırlık ve boyutları bakımından özelliği olan yüklerin taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alınması zorunlu olacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE YENİ CEZA

Maddelere göre sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira idari para cezası verilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİĞİ HALDE ARAÇ KULLANANLAR

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ OLMADAN ARAÇ SÜRMEYE İZİN VEREN DE YANACAK

Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

DÜĞÜN KONVOYLARI TRAFİĞİ AKSATIRSA

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

TRAFİKTE ISRARLI TAKİP

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

TERS YOLA GİRENLER PSİKOTEKNİK İNCELEMEDEN GEÇECEK

Araçlarını ters istikamette sürdüğü ya da trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip ettiği, saldırı amacıyla araçtan indiği gerekçesiyle sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE KADEMELİ CEZA

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

DUR İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA CEZA

Polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

SUÇA GÖRE SÜRÜCÜ BELGELERİNİ ALMA SÜRESİ

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını 3 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 30 gün, 4 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 60 gün, 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 90 gün süreyle geri alınacak.

Kırmızı ışık kuralını 6 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.