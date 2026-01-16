Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun raporunda, çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması için yerli platformlar, oyun denetimi ve gece internet kısıtlaması gibi çeşitli öneriler sunuldu.

Haber Giriş : 16 Ocak 2026 10:48, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 10:50
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu tarafından hazırlanan "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlıklı taslak raporda, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı kapsamlı önlemler önerilmektedir. 204 sayfa ve 6 bölümden oluşan rapor, çocukların dijital dünyadaki güvenliğinin sağlanabilmesi için eğitim, sağlık, adalet ve sosyal yaşam gibi birçok alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmektedir. Raporda, yerli ve milli platformların geliştirilmesi, internet oyunlarını denetleyecek bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulması ve çocuklara özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanması gibi çeşitli öneriler yer almaktadır.

Çocukların Dijital Güvenliği İçin Öneriler

  • Kamu-özel sektör iş birliğiyle AR-GE destek programları hayata geçirilerek gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli, milli ve etik dijital alanlar oluşturulmalı.
  • Çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar "çocuk hattı" benzeri SIM kart uygulamaları hayata geçirilmeli.
  • Sosyal medya platformlarında içerik yüklerken hangi yaş gruplarına hitap edildiğinin belirtilmesi zorunlu olmalı.
  • İnternette çocukların oynaması için üretilen oyunlara yönelik bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulmalı ve bu jüri oyunların denetimini sağlamalı.
  • Dijital ortamlarda içerik üreticisi, reklam yüzü veya fenomen haline gelen çocuklara yönelik özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanmalı; çocukların maddi-manevi hakları güvence altına alınmalı, kazançlarının yönetimi, çalışma saatleri, denetimi ve etik ilkeler açıkça tanımlanmalı.

Küçüklere Gece Modu Kısıtlaması ve Diğer Düzenlemeler

  • 18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması esası benimsenmeli. Dijital hizmet sunucularının yaş doğrulama sistemleri ile entegre şekilde çalışacak teknik altyapıyı oluşturması ve bu saat aralığında çocuklara yönelik internet erişimini otomatik olarak kısıtlayacak veya yavaşlatacak mekanizmaları hayata geçirmesi sağlanmalı.
  • Çevrim içi oyun platformları ve dijital oyun sağlayıcılarının, çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve yasaklı madde kullanımına özendirici reklamlar, oyun içi hediye satın alma, ödül sandığı, rastgele kazanım ve kumara/sanal bahise özendirici benzeri mekanizmalar yasaklanmalı.


