18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Alt Komisyonu tarafından hazırlanan "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlıklı taslak raporda, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı kapsamlı önlemler önerilmektedir. 204 sayfa ve 6 bölümden oluşan rapor, çocukların dijital dünyadaki güvenliğinin sağlanabilmesi için eğitim, sağlık, adalet ve sosyal yaşam gibi birçok alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekmektedir. Raporda, yerli ve milli platformların geliştirilmesi, internet oyunlarını denetleyecek bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulması ve çocuklara özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanması gibi çeşitli öneriler yer almaktadır.

Çocukların Dijital Güvenliği İçin Öneriler

Kamu-özel sektör iş birliğiyle AR-GE destek programları hayata geçirilerek gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri güvenli, milli ve etik dijital alanlar oluşturulmalı.

Çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar "çocuk hattı" benzeri SIM kart uygulamaları hayata geçirilmeli.

Sosyal medya platformlarında içerik yüklerken hangi yaş gruplarına hitap edildiğinin belirtilmesi zorunlu olmalı.

olmalı. İnternette çocukların oynaması için üretilen oyunlara yönelik bağımsız bir oyun değerlendirme jüri sistemi kurulmalı ve bu jüri oyunların denetimini sağlamalı.

kurulmalı ve bu jüri oyunların denetimini sağlamalı. Dijital ortamlarda içerik üreticisi, reklam yüzü veya fenomen haline gelen çocuklara yönelik özel koruma hükümleri içeren mevzuat hazırlanmalı; çocukların maddi-manevi hakları güvence altına alınmalı, kazançlarının yönetimi, çalışma saatleri, denetimi ve etik ilkeler açıkça tanımlanmalı.

Küçüklere Gece Modu Kısıtlaması ve Diğer Düzenlemeler

18 yaşın altındaki çocukların kullandığı mobil cihazlar üzerinden sağlanan internet erişiminin, 22.00-06.00 saatleri arasında sınırlandırılması veya yavaşlatılması esası benimsenmeli. Dijital hizmet sunucularının yaş doğrulama sistemleri ile entegre şekilde çalışacak teknik altyapıyı oluşturması ve bu saat aralığında çocuklara yönelik internet erişimini otomatik olarak kısıtlayacak veya yavaşlatacak mekanizmaları hayata geçirmesi sağlanmalı.

Çevrim içi oyun platformları ve dijital oyun sağlayıcılarının, çocuklara sunulan oyun içeriklerinde sanal bahis, kumar ve yasaklı madde kullanımına özendirici reklamlar, oyun içi hediye satın alma, ödül sandığı, rastgele kazanım ve kumara/sanal bahise özendirici benzeri mekanizmalar yasaklanmalı.




