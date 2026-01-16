Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Türkiye'de bu yıl en fazla yatırım yapacak KİT "TPAO" olacak

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 2026'da 679 milyar 252 milyon 486 bin liralık yatırıma imza atacak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) en fazla yatırım yapan KİT olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 12:57, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 12:58
Türkiye'de bu yıl en fazla yatırım yapacak KİT

2026 Yılı Yatırım Programı'na göre geçen yıl 405 milyar 473 milyon 289 bin lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 67,5 artışla 679 milyar 252 milyon 486 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, 332 milyar 555 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu. Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 113 milyar 85 milyon lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67 milyar 834 milyon lirayla üçüncü, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60 milyar 180 milyon lira ile 4'üncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 38 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 21 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu yıl 13 milyar lira, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 11 milyar 90 milyon lira, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10 milyar 639 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

En çok yatırım madencilik sektöründe planlandı

KİT'lerin gerçekleştireceği yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında madencilik sektörü öne çıkıyor. Söz konusu kurumların bu yıl 339 milyar 275 milyon liralık yatırımı madencilik sektöründe gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu sektörü, 174 milyar 596 milyon lirayla ulaştırma-haberleşme, 139 milyar 749 milyon 600 bin lirayla enerji sektörleri takip ediyor.

Öte yandan KİT'lerin tarım, imalat ve diğer kamu hizmetleri alanlarında da yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

