10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!

Milli Eğitim Akademisi kapsamında, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce alacağı uygulamalı eğitim süreci netleşiyor.

Bu kapsamda 10 bin öğretmen, Türkiye genelinde belirlenen Eğitim Uygulama Merkezlerinde (EUM) eğitim alacak.

Öğretmen adayları, branşlarına göre farklı akademi merkezlerine yerleştirilecek. Bazı branşlar birden fazla merkezde eğitim görürken, birçok branş için tek bir merkez belirlendi.

En yüksek kontenjan Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim branşlarına ayrıldı. Yabancı diller, okul öncesi, din kültürü, rehberlik, fen bilimleri, güzel sanatlar ve sayısal branşlar için de özel merkezler belirlendi.

İşte Branşlara Göre Akademi Merkezleri

Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği: 2.816 aday, Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara Varlık Nurettin Topçu EUM ve İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım EUM'da eğitim görecek.

Yabancı Diller ve Okul Öncesi

Yabancı Diller: 843 aday, Kayseri EUM ve İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım EUM'da eğitim görecek.

Din Kültürü, Rehberlik ve Fen Bilimleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762 aday, Ankara Varlık Nurettin Topçu EUM'da eğitim görecek.

İstanbul'daki Branşlar

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı: İstanbul Sultan Ahmet MTAL EUM'da eğitim görecek.

Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi

Müzik (Lise), Görsel Sanatlar ve Tiyatro: Ankara Merkez ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki akademi merkezlerinde eğitim görecek.

Sayısal Branşlar