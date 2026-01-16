Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okutulan Cuma hutbesinde, İslam'ın özünün barış, denge ve hikmet olduğu belirtilerek; dini kavramları çarpıtan, şiddeti meşrulaştıran aşırıcı anlayışların Müslüman topluma zarar verdiği ifade edildi.

"İslam aşırılığı reddeder" vurgusu

Hutbede, İslam'ın aşırılığı kesin biçimde reddettiği hatırlatıldı. Peygamber Efendimiz'in "Dinde aşırılıktan sakının" uyarısına yer verilirken, Kur'an'da Müslümanların "aşırılıklardan uzak, dengeli bir ümmet" olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bu çerçevede, dinin hikmetinden uzaklaşıldığında imarın yerini ifsadın aldığına dikkat çekildi.

Dini istismar eden gruplara sert eleştiri

Metinde, dini istismar eden yapıların kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sunduğu; Kur'an ve sünneti bağlamından koparan keyfi yorumlarla ayrıştırıcı bir dil kullandığı belirtildi. Şirk, tekfir ve cihad gibi kavramların cana kıymaya araç kılındığı vurgulanarak, bu anlayışların Kur'an'ın açık hükümleriyle çeliştiği kaydedildi.

"Hiç kimse İslam'ın tek temsilcisi değildir"

Hutbede, dinin sahibinin Yüce Allah olduğu ve İslam'ı en doğru şekilde yaşayanın Hz. Muhammed (s.a.s.) olduğu hatırlatıldı. Hiç kimsenin kendisini mutlak doğruya sahip tek merci olarak göremeyeceği, bir Müslümanı tekfir ederek iman dairesinin dışına çıkaramayacağı net ifadelerle dile getirildi.

Dijital mecralarda gençlere yönelik tehdit

Hutbenin dikkat çeken bölümünde, dijital mecralarda gençlerin zihinlerini bulandırmaya çalışan ve barış dini İslam'ı şiddetle yan yana göstermeyi hedefleyen aykırı grupların artık küresel bir problem haline geldiği vurgulandı. Bu yapılara karşı uyanık olunması çağrısı yapılarak, sahih dini bilginin ehil kişilerden öğrenilmesinin önemi öne çıkarıldı.

DAEŞ ve benzeri yapılara dolaylı mesaj

Dini kavramları şiddetin aracı haline getiren yapıların İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı verdiği belirtilirken, kamuoyunda terör ve aşırılıkla özdeşleşen DAEŞ benzeri yapıların İslam'ı temsil etmediği mesajı verildi.