Rus Büyükelçi suikastı planlayıcısı FETÖ'cü adını değiştirmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada'ya firar eden FETÖ'cü Cemal Karaata'nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği ortaya çıkarıldı.

Haber Giriş : 16 Ocak 2026 14:41, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 14:42
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cüler tarafından düzenlenen suikastla öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı.

Buna göre, suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye'yi sarsan suikaste ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SUİKASTİN PLANLAYICISININ ADINI DEĞİŞTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve Kanada'ya firar eden FETÖ'cü Cemal Karaata'nın adını değiştirdiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata'nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

BİR ŞİRKETTE PSİKOTERAPİST OLARAK ÇALIŞIYOR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, isim değişikliğiyle resmi kayıtlardan uzak kalmayı amaçladığı değerlendirilen Karaata'nın, Kanada'da rahat bir yaşam sürdüğü bildirildi.

Kaynaklar, Karaata'nın "Salih Ada" adıyla "Qualia Counselling Services" isimli bir şirkette psikoterapist olarak çalıştığını, anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet verdiğini aktardı.

Söz konusu kişinin, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

FETÖ'NÜN MİT YAPILANMASININ KİLİT İSİMLERİNDENDİ

FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu belirtilen Karaata'nın, örgüt içinde "Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullandığı, firar etmeden önce Türkiye'de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptığı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, Karaata'nın akademisyen kimliğini casusluk faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullandığını değerlendirdi.

RUSYA TARAFINDAN KAÇIRILMA ENDİŞESİ TAŞIYOR

Güvenlik kaynakları, Karaata'nın isim değiştirmesindeki temel nedenlerden birinin Rusya tarafından hedef alınma veya kaçırılma endişesi olduğunu bildirdi.

Firari şüphelinin, Kanada'da bulunduğu süre boyunca bu korkuyla hareket ettiği ve ülkenin güvenlik birimleriyle periyodik temaslarda bulunduğu öğrenildi.


