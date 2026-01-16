Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Ankara'da görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileri, çalışma hayatı ve eğitim muhabirleriyle buluştu. Toplantıda kamu görevlileri ve emeklilerin ekonomik kayıpları, toplu sözleşme süreci, kamu personel sistemindeki yapısal sorunlar ve eğitim gündemindeki başlıklar ele alındı.

Basın emekçilerinin kamu görevlilerinin sorunlarına dikkat çekmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, bu ilginin kamu çalışanları açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

"Öğretmen açığı sorunu devam ediyor"

Norm kadro fazlası öğretmenlere rağmen öğretmen açığının sürdüğünü belirten Yalçın, ücretli öğretmen sayısının bu durumun en açık göstergesi olduğunu söyledi. Eğitimin niteliğinin artırılması için okullarda boş ders kalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, yeterli aday bulunmasına rağmen ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmadığını dile getirdi.

"Dezavantajlı bölgeler için teşvik şart"

Öğretmen atamalarının büyük bölümünün dezavantajlı bölgelere yapıldığını belirten Yalçın, bu durumun deneyimli öğretmenlerin büyükşehirlerde yoğunlaşmasına neden olduğunu söyledi. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave hizmet tazminatı verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, bunun sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından zorunlu olduğunu kaydetti.

"Norm kadro fazlası öğretmenler mağdur ediliyor"

Norm kadro fazlası öğretmenlerin, geçmişteki yanlış personel politikalarının sonucu olduğunu belirten Yalçın, resen yapılan atamaların aile birliğini ve öğretmenlerin sosyal hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Öğrenci Gelişim Raporu eleştirisi

Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasının öğretmenleri ağır bürokratik yük altına soktuğunu belirten Yalçın, bu raporların veliler için anlaşılır olmaktan uzak olduğunu ifade ederek, sadeleştirilmiş bir bildirim mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği

Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin kalıcı çözümler üretmediğini savunan Yalçın, sürdürülebilir bir atama politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Norm kadro esaslarının esnek hale getirilmesi ve dijital altyapının etkin kullanılması çağrısında bulundu.

Ek ders ve yardımcı personel vurgusu

Öğretmenler arasındaki ek ders ücreti adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, okullardaki yardımcı personel açığının da kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Akademik zam ve idari personel talebi

Yükseköğretimde akademik zam beklentisinin karşılanması gerektiğini belirten Yalçın, akademisyenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin bilimsel üretim için zorunlu olduğunu söyledi. Üniversite idari personelinin yer değişikliği süreçlerinde yaşadığı sorunlara da dikkat çekti.

"Maaşlar enflasyona yenildi"

Son iki yılda yapılan maaş artışlarının büyük ölçüde enflasyonun gerisinde kaldığını ifade eden Yalçın, gelir vergisi uygulamalarının da maaşları erittiğini söyledi. Kira artışlarının özellikle büyükşehirlerde memurlar için ciddi bir geçim sorunu oluşturduğunu belirtti.

"Hakem sistemi sorun üretiyor"

4688 sayılı Kanun ve hakem sisteminin yapısal sorunlar barındırdığını savunan Yalçın, toplu sözleşme süreçlerinde kamu görevlilerinin ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Kamu personel sistemi ve ücretlerde kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Amacımız kamu görevlilerinin hakkını korumak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, sendika olarak amaçlarının sistemi geliştirmek ve kamu görevlilerinin haklarını güvence altına alacak bir mevzuat zemini oluşturmak olduğunu söyledi.