Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen 'psikoz' çıkmadı

Adana'da babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle iki ev, iki araç ve 2 milyon lira birikimini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağışladığı için babasının açtığı vasi davasında "psikoz" teşhisi konulunca polis eşliğinde hastaneye yatırılan 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 16 gün kaldığı hastanede kurul kararıyla sağlam raporu aldı. Rapor sonrası hastaneden çıkan öğretmen, okula giderek öğrencilerine karnelerini verdi.

Haber Giriş : 16 Ocak 2026 15:35, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 16:12
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen 'psikoz' çıkmadı

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babası M.V. ile ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK'ya bağışladığını öğrenen baba tarafından vasilik davası açıldı. Dava nedeniyle öğretmenin banka hesaplarına bloke konuldu. Mal varlığını TSK'ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor alan öğretmen Vurunbiği'ye aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanede "psikoz" tanısı konuldu. Ayrıca öğretmenin mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Hastaneye gitmeyen Nevin Vurunbiği, 30 Aralık'ta polis eşliğinde Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.

Yeni yıla hastanede girdi ancak sağlam raporu aldı

Vurunbiği, 2026 yılına hastanede girdi. Yaklaşık 16 gün hastanede kalan öğretmeni doktorlar tek tek inceleyip, yaşadığı çevreden de bilgi aldı. Hastane kurulunda yapılan değerlendirmede öğretmenin "psikoz" olmadığı, kendi kararlarını kendisinin vereceğine dair rapor tutuldu. Bunun üzerine öğretmen 14 Ocak günü hastaneden taburcu edildi. Öğretmen taburcu olur olmaz öğrencilerine koştu.

"Benim için çok yıpratıcı ve zor bir süreç geride kaldı"

Nevin Vurunbiği, yaşadıklarını söyle anlattı:

"Ailemin bana attığı bir iftira üzerine bu süreci yaşadık. Nihayet süreci tamamlayıp öğrencilerime kavuştum. Benim mal varlığımı istemişlerdi ve ben bunu kabul etmemiştim. Vasiyet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakmıştım. Bunu duyunca üzerime geldiler. Akli dengemin yerinde olmadığını iddia ederek mahkeme kararıyla beni hastaneye yatırma kararı aldırdılar. 16 gün hastanede kaldım ve sağlıklı raporu verildi. 16 gün burada kalmak anlatılamaz derecede çok zordu. Bir babanın bunları yapması çok üzücü ve içler acısı bir durum. Bu aşamaya gelmeden çözümler olabilirdi ama bu duruma gelmesi çok ağır ve üzücü oldu."

"Öğrencilerime kavuştuğum için çok mutluyum"

Vurunbiği, "Öğrencilerime kavuştuğum için çok mutluyum. Onları çok özlemişim. Bundan sonra o yaşadığım süreci unutmaya çalışacağım. Hastanede kaldığım 16 gün boyunca öğrencilerimi, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi.

