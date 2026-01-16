6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
'e-İmzayla sahte belge düzenlenmesi' davası 10 Nisan'a ertelendi

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

16 Ocak 2026
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, aynı suçtan 123 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiğini hatırlatarak birleştirilen dosya kapsamında savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci, dosyada adı geçen kimseyi tanımadığını, söz konusu belgeye 3 yıl eğitim alarak sahip olduğunu savunup beraatini istedi.

Tutuklu sanık Enver Yılmaz ise Ziya Kadiroğlu'nun ayda bir Ankara'ya geldiğinde kendisinin evinde kaldığını belirterek şu beyanda bulundu:

"Son 3 ziyaretinde bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz, encümen adayı oldunuz ancak diplomanız yok, sana diploma ayarlayalım.' dedi. Ben de 'Hocam öyle şey olur mu, okulsuz diploma olur mu, yap da görelim dedim.' Bir ay sonra tekrar geldiğinde telefonumu istedi. Sistemi açıp diploma gösterdi. Ben de telefonu aldım fırlattım. Kızdım ona. 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir, derhal silmeni istiyorum' dedim. O da hemen sildiğini söyledi. Daha sonra baktığımda sistemden silinmişti diploma."

Tutuksuz sanık Ali Çiçekli, evini "home ofis" olarak kullanması için Ziya Kadiroğlu'na verdiğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve kendisinin kimlik bilgileri habersizce alınarak işlem yapıldığını öne sürdü.

Başka bir dosyadan tutuklu sanık Velat Çelikten, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek "Açıköğretimde 3 dersim kalmıştı, denklik yapıldığı söylendi, bağış yapmam istendi. A.D'ye para gönderdim. Tek bildiğim budur." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Zeynep Karacan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yaşananlarla bir ilgisi olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Abdurrahim Dursun da herhangi bir örgüt içerisinde bulunmadığını ve dosyadaki kimseyi tanımadığını ileri sürerek "7 Ekim'den beri aynı ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben sosyal medyadan paylaşım bile yapamam. Bir şey paylaştığım zaman kızıma söylerim. Ben kimseden para almadım. Mağdur durumda olan benim, ancak içeride olan da benim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek mahkemeden tahliye ve beraat istedi.

Sanık avukatları da önceki beyanlarını tekrar ederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, delillerin karartılma ihtimali göz önünde bulundurularak sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi.

