Okula gidemeyen 9 öğrenciye karnelerini jandarma personeli ulaştırdı

Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde köy yolunun karla kaplanması ve zeminin kaygan olması sebebiyle araçların ilerleyememesi sonucu öğrenciler, ilçe merkezindeki okullarına ulaşamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek öğrencilerin karnelerini okul idaresinden teslim alarak köye ulaştırdı.

Jandarma ekipleri ve Pazar İlçesi Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan tarafından ev ev dağıtılan karneler, 9 çocuğa büyük sevinç yaşattı. Ayrıca karne alan öğrencilere jandarma tarafından kitap hediye edildi.