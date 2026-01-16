6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 19:27, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 19:29
Yazdır
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok

Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Erzurum'da kendi evinde gibi karşılanıp böyle hissetmekten mutluluk duyduğunu ve "Dadaşları" çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün sağlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek olduğunu, bunda eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve milletvekillerinin büyük emeği bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, "Türkiye son 20 senede, 3 bin dolar olan milli gelirini 17 bin doların üzerine çıkardı. Bugün silahımızı da teknolojimizi de her şeyimizi de üretmeye başladık. Baktığınız zaman dünyanın en büyük 17 ekonomisinden biri haline gelmiş durumdayız ve hızımız diğer ekonomilere göre inanılmaz şekilde yukarıya çıkıyor." diye konuştu.

Önemli bir davanın neferleri olduklarını belirten Memişoğlu, bunun, 24 yıllık değil, 1071'den beri gelen bir dava olduğunu, hep iyiliği, barışı, insani tarafı tercih ettiğini dile getirdi.

Erzurum'da sabah yaptıkları toplantıda, Karayazı ve Karaçoban'da eski hastanelerin yenisinin yapılması için bunu projelendirdiklerini anlatan Memişoğlu, Hilalkent ve Şükrüpaşa semtinde hastane planladıklarını ifade etti.

Memişoğlu, Erzurum'da 6 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) olduğunu, SHM'lerde vatandaşlara ücretsiz fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, diş ünitesi, aile terapisti, sosyolog hizmetleri sunulduğunu anlattı.

Türkiye'nin sağlık sistemindeki gücünü vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok. Biz ona rağmen 'Sağlıkta daha iyi ne yapabiliriz?' diyoruz. Ama yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Biz bunları anlatmayınca karşı taraf 'Sağlık hizmetinde bir şey yok.' diyor. Karşı tarafta sağlıkla ilgili bizi eleştirenler, İstanbul'a, medeniyetimizin baş şehrine 30 sene 100 yataklı hastane yapamayanlardır. 1973'te Göztepe SSK'dan sonra 100 yataklı hastaneyi yapamamış adamlar, bizim buradaki mükemmel hastanemizdeki birkaç eksiğe 'eksik' diyecek kadar aymazlar."

- "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz"

Memişoğlu, hastanelerde randevu sorunu olmadığını, aile hekiminin, hastası için uygun gördüğü branşa randevu alabildiğini söyledi.

Aile hekiminin hastaneden direkt bazı film ve tetkikleri isteyebildiğini dile getiren Memişoğlu, "Aile hekimi hastasını göndereceği hastanedeki hekime bilgisayardan not yazabiliyor. Hastanedeki hekim de aile hekimine not yazabiliyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz, daha da iyisini sunacağız. Bu AK Parti iktidarının, geçmiş bakanlarımızın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde geldiğimiz noktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yapacağımız en önemli işler, sağlık hizmetinin yanında toplumun sağlıklı kalmasını, sigara içmemesini, hareket kazanmasını ve bedenine iyi bakmasını daha çok sağlayacak politikalar oluşturacağız. Ama en önemlisi, sağlığın teknolojisini, bilimini, cihazını, ilacını da kendi üreten, yeni şeyler söyleyebilecek bir sağlık sistemi için çalışıyoruz. Bu üretme kapasitesinin en önemlisini de Atatürk Üniversitesinde ilaç ham maddesini üreterek yapacağız."

Bu neslin sadece kendi zamanından sorumlu olmadığını, kendilerinden sonraki çocukların da vebalini taşıdığını belirten Memişoğlu, "Dünyaya iyiliği, barışı götüremeyen bir nesil olmak istemediğimiz için gece gündüz çalışacağız. Bunu çocukların daha iyi ülkede, dünyada yaşaması için yapacağız. Sadece bunu çocuklarımız için değil, dünyada haksızlığa uğramış, çocuğunun, bebeğinin, annesinin katledildiğini gören, bizden medet uman bütün ezilmiş Müslümanlar ve bize bel bağlamış halklar için yapacağız." dedi.

Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ile Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber