Trump'tan Avrupa'ya 'Grönland' resti: Ya anlaşma ya gümrük vergisi

Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Avrupa'ya 'Grönland' resti: Ya anlaşma ya gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolü konusunda Washington ile ters düşen ülkelere karşı gümrük vergisini bir "koz" olarak kullanacağını açıkladı. "Ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var" diyen Trump, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerine ilaç fiyatları üzerinden getirmeyi planladığı vergileri Grönland meselesine de genelleyebileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 20:22, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 21:02
Yazdır
Trump'tan Avrupa'ya 'Grönland' resti: Ya anlaşma ya gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da "Kırsal Sağlık Hizmetleri" konulu yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmada, Grönland ile ilgili dış politika konularına değindi.

ABD Başkanı, "Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerindeki ilaç fiyatlarını karşılaştıran Trump, Fransa'ya ABD tarafından uygulanabilecek bir vergiyle ilgili detaylara yer verdiği sırada, "Bunu Grönland için de yapabilirim." ifadesini kullandı.

Grönland ile ilgili ABD çıkarlarıyla uyumsuzluk sergileyen ülkeleri ikna etmek adına gümrük vergilerini bir koz olarak kullanabileceğini ima eden Trump, "Çünkü ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var." diye ekledi.

Başkan Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nden bir heyetin Kopenhag'da Danimarka ve Grönland milletvekilleriyle ABD'nin söz konusu talebiyle ilgili görüşme yaptığı sırada geldi.

- İlaç fiyatlarının düşürülmesi ve sigorta şirketlerinin daha şeffaf olması gereğine değindi

ABD Başkanı Trump, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de hazır bulunduğu toplantıda, Amerikan halkının ilaçlara bazı ülkelerden en az 10 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmasından şikayet etti.

"Bir hapın fiyatı New York'ta, örneğin Londra'da veya Münih'te olduğundan 10 kat daha pahalıydı." diyen Trump, sağlık hizmetindeki giderlerini "daha önce görülmeyen oranlarda" düşürdüklerini belirtti.

Sağlık giderlerini daha da düşürebilmek için ABD Kongresi'ne destek çağrısında bulunan Trump, "Maksimum fiyat şeffaflığına sahip olacağız ve maliyet düşecek." sözlerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber