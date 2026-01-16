Halk Eğitimde 'kota' krizi: Binlerce usta öğretici işsizlik kıskacında

Türkiye genelinde Halk Eğitim Merkezlerine (HEM) ayrılan ders saati kotasında yaşanan keskin düşüş, sektörde derin bir krize yol açtı. Binlerce öğretmen ve usta öğretici, işsiz kalma ve ağır ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Eğitimciler, yetkililere acil çözüm çağrısında bulunarak durumu protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, yeni dönemde uygulanmaya başlanan kota sistemi eğitimcileri şoke etti. Türkiye genelinde ders saati kotasının dörtte bire kadar indirildiği, bazı merkezlere ise hiç kota verilmediği belirtiliyor. Bu durum, binlerce kursun açılamamasına veya aniden kapanmasına neden oldu. Kotalardaki ani kesintinin, geçimini bu yolla sağlayan on binlerce usta öğretici ve eğitmeni derinden etkilediği vurgulandı.

İtibar kaybı ve misyon sapması tepkisi



Eğitimciler, krizin sadece ekonomik olmadığını, HEM'lerin toplumsal misyonuna da darbe vurduğunu savundu. Vatandaşların meslek edindiği, spor, sanat ve kültür hizmeti aldığı bu merkezlerin itibar kaybettiğini ve önemsizleştirildiğini belirtti. Asıl misyonun geleneksel sanatları yaşatmak olduğunu hatırlatan eğitimciler, bu alanların da ihmal edildiğini öne sürdü.

Sektör temsilcileri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nü derhal harekete geçmeye çağırdı. Kotaların en azından eski seviyelerine çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurguladılar. Aksi takdirde, telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanacağı ve halk eğitim sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

"Eğitimden tasarruf olmaz"



Konuyla ilgili görüş bildiren Hürriyetçi Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Ersin Dede, "Halk Eğitim Merkezleri, toplumun her kesimine hitap eden ve geniş bir eğitim yelpazesi sunan önemli kurumlardır. Kurumun açtığı kurslar, bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, mesleki becerilerini artırarak iş yaşamına katılımlarını güçlendirirler. Toplumun eğitim düzeyini yükseltmek, iş gücünü nitelikli hale getirmek ve sosyal entegrasyonu desteklemek gibi önemli amaçlara hizmet ederler. Eğitimden tasarruf olmaz" diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Halk eğitimi merkezlerinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Bu kurslar herkese açık kurslar, herkes görüp bilgilenebilir, şeffaftır. Mevzuat gereği öncelik sırasına göre açılması gereken kurslar ve kursiyerler göz önünde tutularak verilen kota yani ders saati 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde planlanmıştır" ifadelerine yer verildi.