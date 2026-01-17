Suriye ordusu yeni operasyon başlattı. YPG/SDG çekilme kararı aldı

Suriye ordusu, YPG/SDG'ye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

Ordu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve YPG/SDG'nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde örgütün konuşlandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

"SABAH SAAT 7.00'DE GÜÇLERİMİZİ ÇEKMEYE KARAR VERDİK"

Öte yandan elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütü SDG'nin Halep'in doğusundan çekilme kararı aldığını duyurdu.

Abdi, açıklamasında şöyle dedi:

"Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7.00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik."

Bu çağrının ardından Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefleri ateş altına alındı.

SURİYE ORDUSU OPERASYONU DUYURDU

Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.

Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına aalındı.

Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

PKK ELEBAŞI TABKA'YA GELDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti.

Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu.

Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

ŞARA YENİ KARARNAME YAYIMLADI

Bir yandan operasyon başlatılırken, diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımladı.

Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dahil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmi tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dahilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.