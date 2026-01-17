17 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak.

(Hatay/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" sosyal konut kura çekimi törenine iştirak edecek.

(Malatya/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeydoğu Anadolu Teşkilat Bölge Strateji Toplantısı'na, Erzurum TOKİ Konut Kura Çekimi programına ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 20. Araç Filosu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Şırnak/13.00/13.30/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, Üç Kademe Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ve Kocaeli Yozgatlılar Derneğine ziyarette bulunacak.

(Kocaeli/13.30-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Berlin)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, DEİK-İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, RAMS Başakşehir-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasına, Atakaş Hatayspor-Manisa FK, Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor ve Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/Balıkesir/13.30/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 19. haftası 3, Beyaz Grup'un 21. haftası 4 karşılaşmayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta, 14 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji ve Safiport Erokspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında, Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Aras Kargo-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/Bursa/18.00/İzmir/19.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma ve Ziraat Bankkart-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/Ankara/17.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Villava/20.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası, Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/Eskişehir/17.00)

11- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında, Mısır ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kazablanka/19.00)